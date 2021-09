Українська співачка Настя Каменських оприлюднила нову фотографію. Вона сфотографувала look of the day, який чудово підійде для теплих днів, повідомляє 24 Канал.

Настя Каменських продовжує диктувати тренди українським модницям. Для насиченого робочого дня артистка обрала комфортне та водночас спокусливе вбрання. Вона постала перед камерою у коротких чорних шортах, білій футболці з написом і коричневому подовженому піджаку.