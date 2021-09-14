В Україні всі обласні лікарні обладнають вертолітними майданчиками

Найближчим часом всі обласні клінічні лікарні країни будуть оснащені площадками для вертольотів. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В екстреній медицині існує правило "золотої години". Це саме той проміжок часу, після травми або іншого невідкладного стану, коли найбільший шанс врятувати пацієнта від смерті", - зазначив він.

За словами Ляшка, МОЗ спільно з МВС, Нацполіцією і ДСНС запустили експериментальний проєкт аеромедичної евакуації.

В рамках цього проєкту диспетчер центрів екстреної медичної допомоги може ініціювати питання про аеромедичної евакуації хворих з невідкладними станами.

"В рамках програми Президента України Велике будівництво на 2022-2023 роки в рамках поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я передбачаємо будівництво вертолітних майданчиків в кожній обласній клінічній лікарні в кожному регіоні нашої країни", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках "Великого будівництва" вже зроблені 33 лікарні та 260 сільських амбулаторій. У планах до кінця цього року - оновлення і будівництво ще 30 медичних установ, 340 сільських амбулаторій та 200 прийомних відділень.