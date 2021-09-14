Озвучено дефіцит держбюджету на 2022 рік

Проект Державного бюджету на 2022 рік, який завтра буде затверджений на засіданні уряду, складений з дефіцитом в 3,5% від валового внутрішнього продукту, повідомляє УНІАН.

Про це на прес-конференції сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Знижується дефіцит бюджету. Цього року він становив 5,5%, у 2022 році плануємо 3,5%, як було домовлено з МВФ, а також це наша стратегія щодо зменшення дефіциту... Основні показники. Доходи бюджету - 1 трильйон 277 млрд, це плюс 161 мільярд до минулого року. Витрати - 1 трильйон 465 мільярдів, плюс 103 мільярди до минулого року. І дефіцит в абсолютній цифрі становить 188 мільярдів" , - сказав він.

За його словами, близько 70% дефіциту держбюджету планують фінансувати за рахунок облігацій внутрішньої державної позики. Також плануються кошти від співпраці з міжнародними організаціями та випуск облігацій зовнішньої державної позики.

Також у проекті держбюджету закладена мінімальна зарплата на рівні 6500 грн, середньомісячна заробітна плата в розмірі 15258 грн, курс долара на рівні 28,6-28,7 грн.