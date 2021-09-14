В Одесі почалися спільні навчання України й НАТО

В Одесі розпочалися спільні командно-військові навчання України та країн НАТО "Непорушна стійкість" із протидії гібридним загрозам критичній інфраструктурі в Чорноморському регіоні. Вони триватимуть до кінця тижня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначено, що проведення навчань є складовою частиною схваленого у квітні 2019 року у Вашингтоні рішення міністрів закордонних справ держав-членів НАТО щодо підтримки України в протистоянні гібридним викликам у Чорноморському регіоні.

"Навчання проводить Кабінет Міністрів України спільно з Центром передового досвіду НАТО з енергетичної безпеки та за підтримки Вищої морської школи США у рамках Платформи Україна-НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні", - йдеться в повідомленні РНБО.

У ньому наголошується, що мета навчань - розбудова стійкості системи державних органів України у сфері протидії гібридним загрозам та кризового реагування за рахунок посилення міжвідомчої та цивільно-військової співпраці, планування та забезпечення готовності.