Президент Чехії потрапив до лікарні

76-річний глава Чехії Мілош Земан терміново госпіталізований в Центральний військовий госпіталь Праги із загостренням давньої хвороби невропатії ніг. За іронією долі його попередник Вацлав Клаус зараз проходить лікування в тій же установі, повідомляє Обозреватель.

Земан багато років страждає недугою невропатії ніг, а також регулярно обстежувався у лікарів у зв'язку з хронічним діабетом.

З квітня 2021 року чеський президент пересів на інвалідний візок. Зараз медики не поспішають оголошувати його діагноз, оскільки політику потрібне ретельне обстеження.

Що стосується Вацлава Клауса, то в медустанові він опинився на минулих вихідних у зв'язку з сильним стрибком тиску.