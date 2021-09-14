Стипендії виростуть: скільки отримуватимуть студенти

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що стипендії в Україні зростуть. Зокрема, мінімальна виплата в установі вищої освіти складе 2 тисячі грн, а підвищена для відмінників – 2550 грн, повідомляє Обозреватель.

"Вперше за останні роки збільшили стипендії в професійних технічних закладах середньої та спеціальної освіти" , – зазначив глава уряду.

Відповідну заяву Шмигаль озвучив на пресконференції у вівторок, 14 вересня.

Зокрема, стипендія таких студентів була на рівні 480 грн при вартості проїзду з району в облцентр іноді в 100 грн.

"Тепер мінімальна стипендія в ПТУ буде 1250 грн. Але це не кінець, ми будемо в наступному році шукати варіанти, як підтримати студентів" , – резюмував Шмигаль.

Яку стипендію зараз отримують студенти в Україні?