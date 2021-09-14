Стипендії виростуть: скільки отримуватимуть студенти
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що стипендії в Україні зростуть. Зокрема, мінімальна виплата в установі вищої освіти складе 2 тисячі грн, а підвищена для відмінників – 2550 грн, повідомляє Обозреватель.
"Вперше за останні роки збільшили стипендії в професійних технічних закладах середньої та спеціальної освіти", – зазначив глава уряду.
Відповідну заяву Шмигаль озвучив на пресконференції у вівторок, 14 вересня.
Зокрема, стипендія таких студентів була на рівні 480 грн при вартості проїзду з району в облцентр іноді в 100 грн.
"Тепер мінімальна стипендія в ПТУ буде 1250 грн. Але це не кінець, ми будемо в наступному році шукати варіанти, як підтримати студентів", – резюмував Шмигаль.
Яку стипендію зараз отримують студенти в Україні?
- аспіранти та бакалаври – 1 300 (підвищена – 1 600);
- студенти технікумів, коледжів, ліцеїв – 980 грн (підвищена – 1 250 грн);
- студенти професійно-технічних училищ – 490 грн.