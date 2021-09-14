Валютний ринок вівторка: хід торгів

У вівторок на міжбанківському валютному ринку﻿ торгівля проходить у вузькому діапазоні 26,61-26,65 гривень. З ранку спостерігалося перевищення пропозиції над попитом на іноземну валюту, але до обіду баланс поступово вирівнявся.

Національний банк уже звично виходив з інтервенцією на покупку валюти і скупив пропозиції в районі 26,64 гривень на суму 5 млн доларів, після чого пішов з ринку і більше не повертався.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва подешевшав на 3 копійки: вранці його продавали по 26,72-26,73 гривень, а до обіду цінник опустили до 26,69-26,70 гривень. Варто зазначити, що на цей раз зниження курсу не привело до зростання попиту на готівкову валюту.

Євро на FOREX спочатку виріс до позначки 1,1830 долара, а потім знову повернувся до 1,1800, оскільки долар в світі подорожчав напередодні публікації блоку американської статистики в 15:30 за Києвом. Готівковий євро в першій половині дня продавали по 31,42-31,45 гривень без вираженого напряму зміни ціни.

Російський рубль після ранкового зростання до 72,60 рублів за долар знову повернувся до рівня 73 рубля за долар. Ціна готівкового рубля в столиці не змінилася: як і вчора, сьогодні його продають по 3,63-3,65 гривні за 10 рублів.