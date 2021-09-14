СБУ ліквідувала канал контрабанди анаболічних стероїдів до США та ЄС

Співробітники Служби безпеки України заблокували діяльність злочинного угруповання, до складу якого входили мешканці Одеської та Київської областей.

Про це повідомила СБУ﻿.

Зловмисники налагодили канал контрабандного переміщення анаболічних стероїдів з Молдови до України. Уже з території нашої держави «безробітний» з Василькова продавав контрабандні сильнодіючі лікарські засоби із вмістом метандієнолу та нандролону замовникам зі США та країн ЄС.

Кордон з Молдовою контрабандний «товар» перетинав під виглядом приватного багажу у регулярних рейсових автобусах, які прямують до Одеси. Там його зустрічали ділки, щоб розмістити на транзитному складі в Одесі. А далі поштовими сервісами його відправляли до Василькова, де знаходився основний склад.

"Покупцями товару були, здебільшого, громадяни США та країн ЄС. Зловмисники шукали їх в Інтернеті. Для цього контрабандисти створили спеціалізований сайт, де пропонували свою "продукцію" , - зазначила СБУ.

У США та більшості країн ЄС анаболічні стероїди прирівнюються до наркотичних і психотропних речовин і придбати їх легально неможливо. Тож «клієнти» платили за них чималі гроші.

Замовникам посилки з «товаром» відправляли через міжнародні поштові сервіси під виглядом косметики, побутової хімії та продуктів харчування. Відправниками фігурували фіктивні особи.

Організатора контрабандної оборудки затримали на гарячому у Василькові одразу після одержання ним чергової посилки із сильнодіючими препаратами з Одеси.

фото СБУ

У межах слідства проведено 11 одночасних обшуків за місцями мешкання і роботи учасників схеми та за адресами складів, а також обшук приватних транспортних засобів зловмисників. Вилучено:

майже 100 кг сильнодіючих лікарських засобів та понад 100 кг інших лікарських препаратів загальною вартістю майже 250 тисяч доларів США;

невикористані трек-номери АТ "Укрпошта";

записи з чорною бухгалтерією та інформацією про здійснені відправлення препаратів за кордон.

Організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до схеми осіб.