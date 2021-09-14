Російські військові нарощують бойові спроможності на Донбасі

Російські військові нарощують бойові спроможності на Донбасі

Командування збройних сил Росії нарощує бойові спроможності оперативного угруповання російських військових, які перебувають на окупованій території Донецької і Луганської областей. Про це заявляє Головне управління розвідки Міноборони України, повідомляє Радіо Свобода.

"Зокрема, в з’єднаннях і частинах 1, 2 АК передбачено проведення зборів зі снайперами, корегувальниками артилерійського вогню та інженерно-саперними підрозділами; комплексні тактичні заняття з бойовою стрільбою танкових, мінометних і артилерійських підрозділів, у тому числі реактивно-артилерійських батарей", – йдеться в повідомленні.

У ГУР додали, що російські сили продовжують утримувати на передових позиціях "значну кількість снайперських пар для нанесення втрат особовому складу Об’єднаних сил, знищення елементів відеоспостереження і провокування вогню у відповідь".

Copyright © 2021 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода

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