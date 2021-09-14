Російські військові нарощують бойові спроможності на Донбасі

Командування збройних сил Росії нарощує бойові спроможності оперативного угруповання російських військових, які перебувають на окупованій території Донецької і Луганської областей. Про це заявляє Головне управління розвідки Міноборони України, повідомляє Радіо Свобода.

"Зокрема, в з’єднаннях і частинах 1, 2 АК передбачено проведення зборів зі снайперами, корегувальниками артилерійського вогню та інженерно-саперними підрозділами; комплексні тактичні заняття з бойовою стрільбою танкових, мінометних і артилерійських підрозділів, у тому числі реактивно-артилерійських батарей", – йдеться в повідомленні.

У ГУР додали, що російські сили продовжують утримувати на передових позиціях "значну кількість снайперських пар для нанесення втрат особовому складу Об’єднаних сил, знищення елементів відеоспостереження і провокування вогню у відповідь" .

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