Паливо з початку року подорожчало більш ніж на 20%

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні за січень-серпень 2021 року. Ціни на паливо значно зросли, повідомляє РБК-Украина.

За даними Держстату, у серпні порівняно з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 23,1% до 29,3 гривень за літр, бензин А-95 на 21,4% до 30,3 гривень за літр, дизельне паливо - на 17,9% до 28,4 гривень за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 36,5% до 17,4 гривень за літр.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік бензин А-95 подешевшав на 11,1% до 25,0 гривень за літр, бензин А-92 на 11,7% до 23,8 грн, дизельне паливо - на 12,4% до 24,1 гривень. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 1,4% до 12,7 гривень за літр.

Зазначимо, уряд з 15 травня регулює роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. За даними на 3 вересня з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,94 гривень за літр, дизельного палива - 28,69 гривень за літр.

Автор: Олександр Білоус