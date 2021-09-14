Кулеба: Байден пообіцяв не кидати Україну наодинці з Росією

Президент США Джо Байден пообіцяв, що не залишить Україну віч-на-віч із Росією. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Нас, дипломатів, учать читати через безліч шарів кожного рядка. Я думаю, що президент США відкритий для співпраці з нами і розуміє, що попередня адміністрація втягнула нас у внутрішню політику США. Він сказав, що не залишить Україну віч-на-віч із Росією, і це дуже важливе зобов'язання", - сказав Кулеба в інтерв'ю The Independent, оприлюдненому в понеділок.

Водночас Кулеба погодився з тим, що Америка перебуває в середині "кризи лідерства".