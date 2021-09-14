В Японії знову виявили домішки в вакцині: тепер у Pfizer

В японському місті Сагамихара (префектура Канагава) медики виявили сторонні речовини у вакцині американської компанії Pfizer. Домішки були зафіксовані в 18 ампулах, повідомляє РБК-Украина.

Вказано, медики на трьох різних пунктах щеплення виявили сторонні речовини у 18 доз вакцини під час візуального огляду препаратів перед початком імунізації.

Таким чином, щеплення підозрілими вакцинами вдалося уникнути.

Крім того, аналогічний випадок виявлення сторонніх речовин у вакцині Pfizer був зафіксований днем ​​раніше в місті Камакура.

Унаслідок чого місцева влада звернулася до виробника з проханням провести розслідування.

Однак інші флакони, з тієї ж партії, будуть використовуватися у містах, оскільки медики заявили, що домішок у них помічено не було.

Нагадаємо, раніше Японія припинила використання 1,63 мільйона доз Moderna після виявлення домішок в деяких флаконах.

Автор: Марія Кучерявець