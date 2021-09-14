Запаси вугілля на ТЕС зросли більш ніж на 10%

Запаси вугілля на складах ТЕС з початку місяця зросли більш ніж на 10% і перевищили 810 тис. тонн, повідомляє РБК-Україна.

За даними Міністерства енергетики, з початку вересня поставки вугілля на ТЕС склали 636,5 тис. тонн, при цьому станції використовували 566,2 тис. тонн.

Найбільше вугілля за 2 тижні вересня надійшли на Курахівську, Бурштинську і Ладижинську ТЕС, контрольовані "ДТЕК Енерго".

Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін, спровокований діями трейдерів-спекулянтів, ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту.

Зокрема, компанія ДТЕК почала поставки вугілля з Польщі, підписавши договір про імпорт 340 тис. тонн. Також ДТЕК почав імпорт з Казахстану.

Автор: Наталія Гурковська