Nissan представила нові версії GT-R

В Японії пройшла презентація нових модифікацій спорткара GT-R 2022 модельного року. Покупці зможуть вибирати між версіями GT-R Premium Edition T-spec та GT-R Track Edition Engineered by NISMO T-spec, повідомляє Обозреватель.

Про це пише пресслужба виробника. Автомобіль Nissan GT-R займає особливе місце в модельній гаммі компанії. Ця модель є своєрідною квінтесенцією досвіду, накопиченого компанією за довгу історію існування.

Нові версії T-spec будуть випущені лімітованим тиражем 100 примірників кожен. Джерело: Nissan

Підкреслити статус моделі покликані нові версії T-spec, які будуть випущені лімітованим тиражем 100 примірників кожен. Обидві версії оснащені карбоно-керамічними гальмівними дисками, карбоновим заднім спойлером, ексклюзивним капотом і елементами декору.

GT-R T-spec в кольорі Midnight Purple. Джерело: Nissan

Крім того, для новинок підготували ексклюзивні кольори – пурпурний Midnight Purple та сіро-зелений Millennium Jade. Вони взяті з палітри культових моделей Skyline GT-R поколінь R33 і R34. У комплементарних кольорах виконали оздоблення інтер'єру версії T-spec.

Для оздоблення інтер'єру використовується шкіра та алькантара, а також декоративні золотисті елементи. Джерело: Nissan

Позначення T-spec отримано від першої літери англійських слів trend (тенденція) і traction (тяга). Як один з трендсетерів, модель GT-R створена, щоб завжди бути в авангарді, а її здатність чіпко триматися за дорогу і забезпечувати високі технічні характеристики роблять його справжнім королем швидкісних треків.

Кожен мотор виготовлений вручну конкретним майстром, який залишає свою іменну плакетку з підписом. Джерело: Nissan

GT-R Premium Edition T-spec також отримав спеціальні ковані колісні диски Rays в бронзовому кольорі та полегшену підвіску. Версія GT-R Track Edition engineered by NISMO T-spec підготовлена фахівцями підрозділу NISMO. Крім уже згаданих змін вона отримала дах і кришку багажника з вуглепластику.

Обидві новинки оснащуються бітурбованим 3,8-літровим мотором V6. Він розвиває потужність 570 к.с. і працює в парі з 6-ступіневою роботизованою коробкою передач з двома зчепленнями.Реалізувати потенціал силового агрегату допомагає повноприводна трансмісія.