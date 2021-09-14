Психологія емоцій: що про вас говорять зморшки на лобі?

Наше з вами тіло - універсальний механізм, з якого можна вважати, який спосіб життя ми ведемо, як харчуємося і приділяємо чи час спорту. Першим і найбільш очевидним ознакою старіння вважаються зморшки на обличчі. Чи варто їх боятися, повідомляє GreatPicture.

Зморшки всього лише відображають якість та інтенсивність переживань, які ми пройшли на своєму шляху. З віком постачання клітин епідермісу все більше збіднюється і шкіра стає сухішою, втрачаючи воду і колаген, що відповідає за природну пружність шкіри.

Але буває інший тип зморшок, викликаний психологічними особливостями вашого характеру - мімічні зморшки. Не в міру емоційні люди, усміхнені, дивує - всі ці люди обзаводяться складками на лобі і в куточках губ і очей ще змолоду.

Глибокі зморшки на лобі - це стурбовані, серйозні й ділові люди, які часто піднімають чоло, аналізуючи ситуацію.

Глибока вертикальна зморшка в складці междубровія, свідчить про вольовому напрузі думки. Чим глибше ця складка, тим більше норовливий людина перед вами.

Нехай ваша шкіра завжди буде чистою, а рідкісні зморшки з'являються тільки при посмішці.