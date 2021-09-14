СБУ виявила схованку зі зброєю на кордоні з Білоруссю

СБУ під час антитерористичних навчань виявила схрон зі зброєю на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Фото: СБУ

Арсенал був захований в лісосмузі поряд з селищем Бутово, яке межує з Республікою Білорусь. Зі схованки СБУ вилучила:

2 реактивні протитанкові гранати РПГ-26;

8 ручних гранат РГД-5 з запалами до них;

5 кілограмів вибухової речовини (попередньо пластид);

2 магазини до АК-74;

170 патронів калібру 5,45 та 7,62.

Виявлені боєприпаси відправили на експертизу.

Фото: СБУ

Тривають слідчі дії для перевірки інформації про джерела походження зазначених коштів поразки, осіб, причетних до облаштування притулку і цілі використання. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача або збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.