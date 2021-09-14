Кинезиологическое тейпірованіе: в яких випадках допомагає

Кинезиологическое тейпірованіе - один з найновіших, але вже завоювавший чималу популярність метод лікування і профілактики в неврології. Він являє собою процедуру накладення спеціальних еластичних пластирів (кінезіотейпов) на шкіру поверх суглобів, м'язів і сухожиль з певним натягом і напрямком.

Принцип лікування за допомогою тейпірованіе розробив японський рефлексотерапевт і хіропрактик Кензо Казі ще в 70-х роках, по всьому світу його застосовують уже більше 20 років.

З чим працює кинезиологическое тейпірованіе?

Порушення м'язового тонусу.

Кинезиологическое тейпірованіе допомагає розслабити і позбавити м'язи від спазму, стимулювати й зміцнити ослаблені м'язи, збільшити в них обсяг руху.

До травм м'язів і розривів в сполучних тканинах може призвести перевантаження м'язового апарату. В результаті в інтерстиціальному просторі накопичується рідина, підвищується внутрішньотканинний тиск.

Крім того, зміною м'язового тонусу завжди супроводжуються патології опорно-рухового апарату. Також це властиво організму людини в післяопераційний період.

Лікування болю

Тейпірованіе може полегшити больовий синдром, викликаний різними причинами. Наприклад, ортопедичними проблемами: артрозом суглобів, остеохондрозом, тунельними і м'язовими больовими синдромами. Крім того, тейпірованіе застосовують при хронічних центральних больових синдромах, викликаних інсультом, спастичністю, постгерпетичною невралгією, невралгією трійчастого нерва.

Підтримка функцій суглобів

Неврологічні захворювання часто призводять до нестабільності зв'язок, сухожиль. А це своєю чергою провокує вивихи суглобів, пошкодження найближчих тканин, виникнення болю в суглобах. Кінезіотейпірованіе допомагає розв'язувати подібні проблеми в багатьох випадках.

Порушення рухової функції

Грамотне застосування тейпов покращує стабільність тіла, функціональність верхніх і нижніх кінцівок. Лікарі регулярно призначають кінезіотейпірованіе для допомоги пацієнтам з парезами і їх адаптації в звичне середовище.

Боротьба з набряками

Запалення є звичайною реакцією на травму тканин, яка в свою чергу призводить до виникнення набряку та підвищення внутрішньотканинного тиску між шкірою і м'язами. Кінезіологічні тейпи допомагають підняти шкіру над областю пошкодження, знижуючи тиск і полегшуючи лімфоток.

Найбільш ефективно кинезиологическое тейпірованіе працює в комплексі з проведеним одночасно традиційним лікуванням захворювання. Додатково лікар може призначити пацієнтові фізіотерапію, масаж, мануальну терапію і т.п. у випадку необхідності.