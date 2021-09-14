У МОЗ докладно розповіли про нові обмеження в кожній із зон карантину
Міністерство охорони здоров'я опублікувало докладний список нових обмежень і норм при різних рівнях епіднебезпеки.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
"Зелена" зона:
- обов'язкове носіння маски в громадських місцях і громадському транспорті.
В "жовтої" зоні заборонені:
- масові заходи за участю більше ніж 1 людина на 4 кв. метри площі будівлі або території;
- заповненість кінозалів і залів інших установ культури більш як 50% місць;
- заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 людина на 10 кв. метрів;
- робота навчальних закладів, крім тих, де менше ніж 80% персоналу мають жовтий або зелений COVID-сертифікат.
Обмеження не будуть застосовуватися в разі наявності у понад 80% персоналу і 100% відвідувачів закладів або заходів, крім осіб, які не досягли 18 років, жовтих або зелених COVID сертифікатів.
В "помаранчевій" зоні:
- обмеження і норми жовтого рівня;
- місцева влада може вводити додаткові обмеження;
В регіонах "червоної" зони буде заборонено:
- робота громадського харчування, крім адресної доставки й замовлень на винос;
- робота ТРЦ і інших розважальних закладів, кінотеатрів;
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
- робота навчальних закладів, крім закладів де 100% працівників мають зелений COVID-сертифікат;
- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
- робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки;
- робота установ, що надають послуги з розміщення (хостели, готелі)
Однак обмеження не будуть застосовуватися в разі наявності у всього персоналу і всіх відвідувачів закладів або заходів, крім осіб, які не досягли 18 років, жовтих або зелених COVID сертифікатів.