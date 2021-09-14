Як не варто лікувати дитячий головний біль

Невролог Оксана Загілова розповіла, якими лікарськими препаратами протипоказано користуватися для позбавлення дитини від головного болю, повідомляє Країна здоров'я.

За словами лікаря, до 12 років лікувати дітей анальгіном, аспірином і цитрамоном не рекомендується. Це пов'язано з впливом препаратів на шлунок і кров, які для дитячого організму стають негативними.

У разі епізодичного головного болю, не викликаного травмами та без супутніх симптомів, таких як нудота, фахівчиня рекомендує забезпечити дитині постільний режим. Можна використовувати половинну дозу парацетамолу або легкого знеболювального. Однак, лікар попереджає, що при частих головних болях у дитини краще звернутися до педіатра.