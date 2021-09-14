На запитання про витрати Кива розповів про гріхи та пороки

Журналісти поставили народним депутатам питання, скільки грошей їм потрібно в місяць для комфортного життя у Києві, повідомляє Деловая столица.

Героями ролика стали нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький і нардеп від «Опозиційної платформи — За життя» Ілля Кива.

Радуцький відповів, що «не скаржиться, що погано живе». На двох із дружиною народний обранець витрачає 120-125 тисяч гривень.

Кива розцінив питання журналістки як провокаційне і відповів по-філософськи:

"Я як народний депутат однозначно повинен відповісти, що мені вистачає зарплати, визначеної державою. Але насправді люди створені з гріха й пороку. Скільки грошей не давай, усе одно буде мало. Насправді задовольняти свою сутність можна до нескінченності. Тому скільки Господь дає — я вдячний. [Дає] кожного разу по-різному".