УЗ змінить маршрут кількох поїздів під Кривим Рогом

У листопаді під Кривим Рогом змінять маршрут двох поїздів далекого прямування. Вони йтимуть в об'їзд Знам'янки та Олександрії, повідомляє РБК-Украина.

У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на коліях перегону Рокувата - Саксагань ділянки Кривий Ріг - П'ятихатки в листопаді змінюється маршрут прямування поїздів:

№ 120/119 Львів - Запоріжжя курсуватиме 1, 2 та 3 листопада через станцію Долинська. Поїзд не заходитиме на станції Знам'янка, Користівка, Олександрія та Рокувата;

№ 76/75 Київ - Кривий Ріг відправленням з Кривого Рогу і назад 2 і 3 листопада і буде слідувати зміненим маршрутом через станцію Долинська. Поїзд не заходитиме на станції Знам'янка, Користівка, Олександрія та Рокувата.

Автор: Артем Горовенко