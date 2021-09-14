Жертвою COVID-19 в Ізраїлі став головний антивакцинатор країни

В Ізраїлі від наслідків коронавірусу помер відомий активіст, який виступав проти вакцинації від інфекції, Хай Шулян, повідомляє Деловая столица.

Шулян помер в понеділок у медичному центрі Wolfson в Холоні.

Він закликав своїх підписників в соціальних мережах не робити щеплення від вірусу під заголовком: "Епідемії немає — вакцина непотрібна і небезпечна".

Раніше Шулян виклав в соцмережі відео з з лікарні.