Жертвою COVID-19 в Ізраїлі став головний антивакцинатор країни
В Ізраїлі від наслідків коронавірусу помер відомий активіст, який виступав проти вакцинації від інфекції, Хай Шулян, повідомляє Деловая столица.
Шулян помер в понеділок у медичному центрі Wolfson в Холоні.
Він закликав своїх підписників в соціальних мережах не робити щеплення від вірусу під заголовком: "Епідемії немає — вакцина непотрібна і небезпечна".
Раніше Шулян виклав в соцмережі відео з з лікарні.
"Я підключений до кисневого апарату, без якого я задихаюся. Якщо я зніму його і пройду три метри — я втрачу свідомість. Я сильно кашляю і відчуваю сильну задуху", — розповів Шулян.