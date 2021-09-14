Сухо та сонячно, але з похолоданням: прогноз погоди на 15 вересня

У середині вересня в деякі регіони України прийде незначне похолодання. Але в цілому ж погода мало зміниться – температура повітря залишиться в межах 20-25 градусів, буде все ще сухо та сонячно.

У середу, 15 вересня, найбільш прохолодним регіоном країни виявиться північ - там температура спаде до 19-21°С удень і 7-9°С уночі. Крім того, невелике похолодання прийде на захід і в центр країни, а також у Харківську область - там очікується 20-23°С удень і від 7 до 12°С уночі. При цьому, на Закарпатті, як і на півдні, а також у Криму, буде найбільш тепла погода - 23-26°С удень і від 8 на заході до 16°С на півострові вночі. В Одеській же області, як і на сході, очікується 22-24С удень і від 10 до 17°С уночі.

По всій Україні 15 вересня очікується суха та сонячна погода з невеликою хмарністю. На основній частині країни прогнозують вітер 7-14 км/год у середньому, у Луганській області - до 18 км/год. На заході та в Криму буде дути поменше - близько 4-11 км/год. І на півночі буде найбільш вітряно - 11-18 км/год у середньому, у Сумській області можливі шквали до 22 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 15 вересня в Україні, окрім Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 15 вересня очікується температура від 9 до 19°С протягом дня, вітер 7-11 км/год і легка хмарність. Опадів не передбачається.