Мінфін залучив 1,2 мільярда внутрішньої держпозики, підвищив ставки

Міністерство фінансів на аукціоні 14 вересня з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило 1,17 млрд грн до бюджету, за паперами терміном до 1,5 року ставки зросли на 22 - 100 б.п, повідомляє Экономическая правда.

Мінфін вперше з початку липня повернувся до розміщення тримісячних паперів зі ставкою 9,5%. Ставки підвищили на 100 б.п. з огляду на ринкову ситуацію, зауважили у відомстві. Від їхнього продажу залучили 87 млн грн.

Також ставки підняли за паперами терміном 1 рік до 11,37% (+22 б.п.) та 1,5 року до 11,49% (+19 б.п.). За цими інструментами залучили 584 млн грн та 237 млн грн відповідно.

За облігаціями з терміном обігу 2 роки та 5 років ставки не змінилися й становили 12,09% та 12,59% відповідно. За паперами з терміном 3 роки, навпаки, знизилися до 12,3% (-15 б.п.).

Аукціон 14 вересня став першим після підвищення рішення НБУ підняти облікову ставку на 0,5 в.п. до 8,5% з 10 вересня 2021 року, а також згорнути антикризові монетарні заходи.