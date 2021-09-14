Мін'юст дасть 44 млн на суди з Коломойським

Міністерство юстиції України 9 вересня уклало угоду з міжнародною юридичною фірмою «Latham & Watkins (London) Llp» (Великобританія) про юридичні послуги. Вартість їхніх послуг складе 1,7 мільйона доларів США, повідомляє Інформатор.

У цьому році фірма продовжить представляти інтереси України в Арбітражному інституті Торгової палати міста Стокгольм (Швеція) у справі №SCC V 2015/092 за позовами міноритарних акціонерів ВАТ «Укрнафта» - кіпрських компаній «Littop Enterprises Limited», «Bridgemont Ventures Limited» і «Bordo Management Limited», пов'язаних з групою «Приват». Заявлена сума позовних вимог по справі становить понад 6 мільярдів доларів США.

Арбітражний суд вирішив, що не має компетенції на розгляд справи, тобто Україна на даному етапі виграла спір. Але арбітраж не вирішив, чи будуть позивачі хоча б частково відшкодовувати Україні понесені в 2015-2020 роках витрати на спір, які становили понад 20 мільйонів доларів. Тому Україна оскаржила рішення арбітражу в місцевому суді в частині розподілу видатків. Крім того, позивачі Коломойського також подали заяву про анулювання рішення арбітражного трибуналу.

Всього з 2015 Мін'юст уклав угод у цій справі з «Latham & Watkins (London) Llp» на суму 23,54 мільйона доларів США. Також юрпослуги у цій справі надавала фірма «Hogan Lovells» (Великобританія), з якої Мін'юст в 2017-2018 роках підписав два договори на суму 2,75 мільйона доларів.

Таким чином, всього на юрпослуги захисникам України від Коломойського відписали 26,29 мільйонів доларів або 70,17 мільйонів гривень українських платників податків.

При цьому апетити юристів постійно зростають. Погодинна ставка партнерів «Latham & Watkins (London) Llp» Себастьяна Зеельмана-Еггеберта і Чарльза Клейпула становить $ 1195, а юриста Томаса Лейна - $ 985. Це на 5% і 11% дорожче ставок минулого року в $ 1135 і $ 885 в годину . Крім того, третьою особою залучать київське ТОВ «Юридична фірма Саєнко Харенко» Михайла Харенко, Ігоря Сухомудренко і Володимира Саєнко. Тут ставки становлять $ 250-500 на годину.