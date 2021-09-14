Кличко влаштував "струс" головам районів та керуючих компаній Києва

Мер столиці Віталій Кличко влаштував "струс" головам столичних районів, головам керуючих компаній міста та контактного центру 1551 щодо проблемних питань ЖКГ, повідомляє РБК-Украина.

Директора керуючої компанії Шевченківського району Кличко звільнив під час наради через недбальство.

"Один з останніх випадків - коли мешканці будинку на вулиці Гончара,6 залишились без води майже на три доби. Люди носили воду з навколишніх будинків в свої квартири, для елементарних потреб. При цьому комунальні служби сиділи і чекали, поки минуть вихідні! Не було оголошення про причини і терміни усунення аварії, не здійснювали робіт. Ніхто з людьми не спілкувався. Поки мешканці не передали інформацію меру. Так навіщо тоді ЖЕК, комунальні служби, голова району?" - обурився лідер "УДАРу".

Кличко наголосив на тому, що немає виправдання недбальству чиновників.

"Керівники служб та підрозділів, які не здатні ефективно виконувати свою роботу, забезпечити сервіс киянам, не будуть тут працювати! І зокрема, голова керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Шевченківського району. Його ми звільняємо" , - підсумував він.

Автор: Наталія Гурковська