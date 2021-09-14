Валютный рынок: итоги вторника

У вівторок зниження котирувань безготівкового долара на міжбанківському﻿ валютному ринку сповільнилося. На досягнутих рівнях покупці почали проявляти підвищений інтерес до валюти.

Чим ближче котирування наближаються до рівня річного мінімуму (26,56 гривень на покупку, зафіксований 18 серпня), тим чіткіше відчувається інтерес імпортерів, які вже не чекають, що буде ще дешевше, а поспішають закупити необхідний обсяг і оплатити контракти. Сьогодні після того, як цінник на покупку ненадовго опустився до 26,615 гривень, а цінник на продаж - до 26,629 гривень, ситуація на ринку змінилася. Малоактивні до цього покупці почали розбирати більш дешеві пропозиції. Котирування відреагували зростанням і в другій половині торговельної сесії піднялися до 26,665 гривень на покупку і 26,69 гривень на продажу.

Закрили торги вівторка на 0,4 копійки на купівлі і на 1,3 копійки на продажу нижче, ніж в понеділок.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,63 / 26,69 (купівля / продаж).

Торги вівторка відкрилися вже, ніж в понеділок: спред на відкритті склав 6 копійок. Перша угода за ціною 26,6515 гривень пройшла о 09:53. Спочатку число продавців істотно перевищувала кількість покупців, і котирування відразу ж почали знижуватися. До 11:20 досягли денного мінімуму. У цей момент на ринку з'явився Національний банк; він скупив кілька заявок на продаж в районі 26,64 гривень на загальну суму 5 млн доларів - і пішов з ринку. Більше регулятор на міжбанк сьогодні не виходив. Аж до кінця обідньої перерви угоди проходили у вузькому діапазоні 26,62-26,64 гривень. Після обіду ситуація змінилася: почали виходити покупці, які сподівалися побачити ціни нижче рівня 26,60. Котирування пішли вгору і До 15:30 досягли денних максимумів.

Котирування закриття - 26,657 / 26,665 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 11,5 млн доларів у порівнянні з понеділком і склав 168,5 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,6325 гривень.

Офіційний курс долара на 15 вересня встановлений на позначці 26,6362 гривень за долар, зниження на 5,58 копійок.

Офіційний курс євро на 15 вересня встановлений на позначці 31,4627 гривень за євро, зростання на 1,55 копійки.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні в першій половині дня знизилася на 3 копійки: вранці його продавали по 26,72-26,73 гривень, до обіду цінник опустили до 26,69-26,70 гривень. До вечора, слідом за невеликим зростанням на міжбанку, цінник знову підняли до 26,72-26,73 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 18:00 - 1,1822 долара. Сьогодні євро спочатку опустився до позначки 1,1800 долара, а потім підскочив до 1,1845 після публікації серпневих даних за індексом споживчих цін, які сигналізували про уповільнення інфляції в США. Курс готівкового євро в столичних обмінниках протягом дня коливався в межах 31,45-31,50 гривень, повторивши динаміку готівкового долара.

Чергові «американські гірки» малював сьогодні графік російського рубля до долара: кілька разів ціна то доходила до 72,55 рублів, то поверталася до 72,96-72,97 рублям за долар. Станом на 18:00 долар до рубля торгується у вузькому діапазоні 72,80-72,85 рубля за долар. Готівковий рубль в Києві сьогодні, як і вчора, продавали по 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.