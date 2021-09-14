У Маріуполі утилізують тисячу доз вакцини Moderna

У четвер, 16 вересня, у маріупольських центрах вакцинації закінчується термін придатності 1 тис. доз вакцини від коронавірусу Moderna, повідомляє Деловая столица.

Про це керівник департаменту охорони здоров'я Маріупольської міськради Андрій Ремпель розповів місцевому виданню "Приазовский рабочий".

За його словами, у Маріуполі першу дозу цієї вакцини отримали 10,5 тисячі містян. З них другою дозою вакцинувалися 9,5 тисячі осіб. Залишилася 1 тисяча доз вакцини, термін придатності якої закінчується 16 вересня.

"Moderna після розморожування може зберігатися не більше 30 днів, її треба використовувати протягом цього часу — до 16 вересня, — пояснив Андрій Ремпель. — Ми закликаємо всіх, кому необхідно отримати другу дозу цієї вакцини, прийти в медико-санітарні центри, в пункти масової вакцинації — Порт-Сіті і Мультицентр у Лівобережному районі".

За його словами, деякі з вакцинованих перший раз, некоректно або неправильно вказали свої номери телефонів і тому медики не можуть з ними зв'язатися.

Усіх маріупольців, які отримали перше щеплення цією вакциною медики закликають терміново прийти і вакцинуватися вдруге, оскільки Moderna поставлятися до Маріуполя вже не буде.