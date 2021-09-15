Поліцейські отримали новенькі Renault Duster

Поліцейські офіцери громад отримали по службовому автомобілю та по помповій рушниці, повідомляє КиевВласть.

Сьогодні, 14 вересня, на території Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця" в Києві 86 поліцейських офіцерів громад Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Київської, Луганської, Одеської та Полтавської областей отримали службові авто.

Як зазначили у відомстві, проект "Поліцейський офіцер громади" передбачає забезпечення кожної територіальної громади дільничним офіцером поліції, який буде працювати і проживати на території громади, займатися проблемами місцевих жителів і забезпечувати порядок і безпеку.

Глава поліції Київщини Андрій Небитов зазначив, що зараз на Київщині вже працює 6 поліцейських станцій, а найближчим часом буде відкрито ще 37.

Повідомляється, що кожен з нових поліцейських офіцерів громади отримав ключі від службового авто і помпову рушницю для того, щоб своєчасно реагувати на правопорушення.