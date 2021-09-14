Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 15 вересня 2021

Потрібно бути готовим до боротьби зі спокусами, обманом та ілюзіями - прогноз найбільш яскравих астрологічних аспектів для кожного знака зодіаку на Корреспондент.net, повідомляє Корреспондент.

У середу, 15 вересня, - дев'ятий місячний день місячного календаря. Молодий Місяць перебуває у знаку зодіаку Козеріг.

Місяць у Козерозі - не найвдаліший час для спілкування з державними органами і представниками владних структур. У грошових питаннях також не все гладко. Велика ймовірність затримки в отриманні прибутку, можливі і збитки. Місяць, що зростає, - це період, для якого властивий ще більш значний підйом енергії і внутрішніх сил, сильно виражена активність.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 15 вересня

Овен (21.03-19.04)

На Овнів чекає виснажливий і напружений день. Складно буде знайти спільну мову зі своєю другою половинкою. У фінансовій сфері на представників знака чекає успіх.

Тілець (20.04-20.05)

Це сприятливий день для сімейного відпочинку, який варто провести в колі сім'ї. Увечері можна очікувати хороших новин.

Близнюки (21.05-21.06)

Близнюкам захочеться вилити душу близьким. Але не варто говорити про це всім підряд, вас можуть підставити. Зірки просять стежити за тим, що і кому ви говорите. У цей день вірогідні сварки і конфлікти.

Рак (22.06-22.07)

На Раків чекає романтичний день. Однак сильний прояв почуттів може негативно відбитися на вашому здоров'ї.

Лев (23.07-22.08)

Для Левів це прекрасний час для нових починань. Варто зайнятися новим хобі, прочитати книгу або подивитися фільм. А ввечері зірки шепочуть про нове приємне знайомство, можливо, це ваша доля.

Діва (23.08-22.09)

Дівам краще брати відпустку. Кар'єра йде вгору, але здоров'я погіршується. У цей день краще відмовитися від алкоголю і тютюнових виробів.

Терези (23.09-22.10)

День заряджений блискавичною енергією. Варто бути сміливим і рішучим. Сприятливо пройдуть ділові переговори.

Скорпіон (23.10-21.11)

День здасться нудним і буденним. Практично не буде бажання щось робити.

Стрілець (22.11-21.12)

Удача знову на боці Стрільця. Зірки обіцяють успіх у кар'єрі і ділових переговорах. Однак не варто забувати про близьких.

Козеріг (22.12-19.01)

Козерогам краще перестати відкладати справи на потім. Зірки обіцяють величезну кількість старої і нової роботи.

Водолій (20.01-18.02)

Не дуже вдалий день у Водоліїв. Варто простежити за своїм здоров'ям. Також є ймовірність втратити більшу суму грошей.

Риби (19.02-20.03)

Рибам зірки обіцяють фінансове благополуччя і підвищення на роботі. Всі негаразди залишилися в минулому. Вас будуть переповнювати тільки позитивні емоції.