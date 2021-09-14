Одеський винзавод "пішов" з аукціону в 3,5 рази дорожче за стартову ціну

Цілісний майновий комплекс ВАТ "Одесавинпром" був проданий на приватизаційному аукціоні 234,9 млн грн, що в 3,5 рази дорожче за стартову ціну, повідомляє Деловая столица.

До складу майнового комплексу входить 97 об'єктів нерухомості (28 одиниць будівель і споруд, а також 69 амфор для зберігання вина, розташованих в підвалі; 143 одиниці машин і обладнання; 60 одиниць інструментів і приладів, 6 транспортних засобів (1 автонавантажувач, 1 човен рятувальний, автомобілі — 4 одиниці (підлягають вибракуванню).

Майно розташоване в Одесі.

Стартова ціна лота становила 65 319 289 грн без ПДВ. Переможцем аукціону стало ТОВ "КАПЛОР 7", яке запропонувало ціну 234,9 млн грн. У разі відмови від покупки право приватизації перейде до ТОВ "Сіті Борд Сервіс", яке запропонувало 234,2 млн грн.