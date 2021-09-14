Молдова відмовила Україні в екстрадиції Чауса

Суд Кишинева відмовив Україні в екстрадиції судді Чауса, повідомляє Політика Країни.

Про це повідомив молдавський адвокат Чауса, Юліан Балан, який був присутній на засіданні.

«Суд першої інстанції міста Кишинева відхилив клопотання генеральної прокуратури Республіки Молдова щодо екстрадиції пана Чауса. Тому що він вже знаходиться в Україні», - розповів Балан.

При цьому він уточнив, що таке рішення суду Кишинева виявилося несподіванкою.

«Ні, це не було очікувано. Від прокуратури було клопотання про перенесення засідання, поки не з'ясується офіційно, де знаходиться пан Чаус. І з боку захисту теж були багато клопотання, які були відхилені», - сказав Юліан Балан.

Додавши, що сьогоднішнє рішення може бути опротестоване протягом 10 днів. У свою чергу, український адвокат Чауса Ростислав Кравець вважає, що відмова в екстрадиції виправдана.