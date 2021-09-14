Екс-глава ГУР Бурба прийшов на засідання у "вагнеровцам"

Екс-глава ГУР МО Василь Бурба вийшов з ТСК по "вагнеровцам" і заявив, що засідання не було через відсутність кворуму, повідомляє ПавловськийNews.

Бурба розповів журналістам, що возив за кордон дитину на лікування і прибув на ТСК як тільки з'явилася можливість.

На все уточнюючі питання по "вагнерівцам" Бурба відповідати відмовився і повідомив, що приїде на ТСК в понеділок. Також журналісти запитали Бурбу, чи варто викликати на ТСК Зеленського і Єрмака.

"Якщо є розбіжність, то звичайно варто", - відповів екс-глава розвідки.

Нагадаємо, Бурба повинен був надати інформацію про так звану операцію по затриманню "вагнеровців". Бурба був начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони з 15 жовтня 2016 року по 5 серпня 2020 року.