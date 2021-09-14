Блінкен пояснив провал США в Афганістані помилками адміністрації Трампа

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що виведення американських військ з Афганістану було вимушеним і поспішним рішенням через помилки, які зробила колишня адміністрація Дональда Трампа. Його заява опублікована на сайті Держдепартаменту, повідомляє Лента.Ру.

Дипломат додав, що нинішній глава Білого дому Джо Байден успадкувала від попередників домовленості з рухом «Талібан», які залишали мало часу на евакуацію. Крім того, через угоди екс-президента нинішній адміністрації так чи інакше довелося б завершити кампанію в Афганістані, переконаний Блінкен.

Евакуація американських громадян, яку вважають провалом 20-літньої кампанії США в Афганістані, закінчилася 31 серпня. Після цього американський президент звернувся до нації і заявив, що відхід американських військ з країни завершує еру спроб перевлаштувати інші держави.