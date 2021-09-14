WADA позбавило вісім організацій статусу відповідності антидопінговому кодексу

Виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) визнав такими, що не відповідають антидопінговому кодексу вісім організацій. До їх числа увійшли національні агентства ряду країн, повідомляє РБК-Украина.

Статусу відповідності антидопінговому кодексу позбулися агентства Чорногорії, Румунії, Таїланду, Північної Кореї та Індонезії.

Крім того, виконком WADA визнав такими, що не відповідають антидопінговому кодексу наступні організації:

Міжнародна федерація гирьового спорту;

Міжнародна федерація баскетболу серед глухих.

У WADA зазначили, що у восьми організацій, які підписали кодекс, є 21 день після дати отримання офіційного повідомлення про недотримання, щоб оскаржити рішення виконкому.

Автор: Дмитрий Кузнецов