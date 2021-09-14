Виїхати на ПМЖ готові майже половина українців
На даний момент в Україні зафіксовано найвищий з 2015 року рівень готовності громадян до еміграції. Наші співвітчизники готові міняти країну вже навіть не для того, щоб заробляти гроші - їх цікавить ПМЖ з можливістю вивезення своєї сім'ї або створення її там на місці, повідомляє UBR.
Результати соцопитування, яке було проведене Research & Branding Group свідчить, що 40% українців готові переїхати в іншу країну на постійне місце проживання, якби у них була така можливість. Більше половини - поки не готові до такого радикального кроку. А у 28% немає ніяких причин для еміграції. Ще 6% - не визначились.
Варто відзначити, що в 2019-му цей показник був найнижчим за попередні шість років - тоді про свою готовність до переїзду заявляв тільки кожен п'ятий українець.
Серед основних причин, які можуть спонукати до зміни країни для ПМЖ, значаться:
- пропозиція цікавою і прибуткової роботи (28%);
- збройний конфлікт (27%);
- економічні проблеми в країні (22%);
- сімейні обставини (21%);
- відсутність умов для самореалізації (14%);
- політична нестабільність в Україні (12%).
Найбільшу готовність емігрувати виявляють громадяни віком до 40 років. Серед людей в категорії "40+" найменше тих, хто готовий покинути країну. Багато, кому більше 50 років, і зовсім не хочуть за кордон на постійне місце проживання.
Чоловіки і жителі облцентрів більше всіх хочуть виїхати з України, а найменше - жителі південного регіону.