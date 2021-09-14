Виїхати на ПМЖ готові майже половина українців

На даний момент в Україні зафіксовано найвищий з 2015 року рівень готовності громадян до еміграції. Наші співвітчизники готові міняти країну вже навіть не для того, щоб заробляти гроші - їх цікавить ПМЖ з можливістю вивезення своєї сім'ї або створення її там на місці, повідомляє UBR.

Результати соцопитування, яке було проведене Research & Branding Group свідчить, що 40% українців готові переїхати в іншу країну на постійне місце проживання, якби у них була така можливість. Більше половини - поки не готові до такого радикального кроку. А у 28% немає ніяких причин для еміграції. Ще 6% - не визначились.

Варто відзначити, що в 2019-му цей показник був найнижчим за попередні шість років - тоді про свою готовність до переїзду заявляв тільки кожен п'ятий українець.

Серед основних причин, які можуть спонукати до зміни країни для ПМЖ, значаться:

пропозиція цікавою і прибуткової роботи (28%);

збройний конфлікт (27%);

економічні проблеми в країні (22%);

сімейні обставини (21%);

відсутність умов для самореалізації (14%);

політична нестабільність в Україні (12%).

Найбільшу готовність емігрувати виявляють громадяни віком до 40 років. Серед людей в категорії "40+" найменше тих, хто готовий покинути країну. Багато, кому більше 50 років, і зовсім не хочуть за кордон на постійне місце проживання.

Чоловіки і жителі облцентрів більше всіх хочуть виїхати з України, а найменше - жителі південного регіону.