У Києві до зими обмежили рух на виїзді в Бучу

У Києві обмежать рух на Гостомельському шосе і на перетині Гостомельського шосе з вулицею міською. Обмеження діятиме з 22:00 14 вересня до 1 грудня, повідомляє РБК-Украина.

"На перехресті Гостомельського шосе та вулиці міської починається середній ремонт. У ніч на 15 вересня на ділянці зніматимуть старе дорожнє покриття. Також відремонтують Гостомельське шосе до межі міста" , - йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

При цьому в КМДА зазначили, що за сприятливих погодних умов основні ремонтні роботи планують закінчити до листопада.

Однак обмеження руху зберігатися до 1 грудня.

Автор: Валерія Поліщук