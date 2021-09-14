У МОН відправили дисертацію Киви на поглиблене вивчення

Кандидатську дисертацію народного депутата України від "ОПЗЖ" Іллі Киви вивчать ще кілька наукових закладів. Причинами в ЗМІ називають "серйозні зауваження" до роботи, повідомляє Обозреватель.

Про таке рішення Міністерства освіти та науки у вівторок, 14 вересня, повідомив проєкт Bihus.Info, показавши копію відповідного документа. Він був схвалений на засіданні експертної ради відомства, куди сам Кива не з'явився.

Про те, що дисертація політика потребує поглибленого вивчення, журналістам повідомив один із членів експертної комісії після завершення засідання. Які саме установи проводитимуть перевірку, співрозмовник не уточнив.

Відомо, що вивчати роботу члена "Опозиційної платформи – за життя" експертна рада Міносвіти розпочала ще 15 червня.

Кива захистив свою дисертацію в квітні-2021, після чого став кандидатом наук. При цьому захід почалася зі скандалу.

Дослідження народного обранця стосувалося державного управління. У мережі показали відео, на якому член "ОПЗЖ" не зміг відповісти на запитання по своїй же роботі.

Крім того, Міжрегіональна академія управління персоналом, де Кива проходив аспірантуру, заднім числом опублікувала збірки науково-практичних конференцій із його статтями.

Водночас міністр освіти України Сергій Шкарлет заявив: у нього немає законних підстав сумніватися в досягненнях Киви в області науки.