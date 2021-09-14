Ляшко вточнив терміни переведення України у "жовту" зону

Комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій може оголосити по всій Україні "жовтий" рівень епідемічної небезпеки, однак рішення ухвалюватиметься не раніше початку наступного тижня, повідомляє УНІАН.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі ТСН.

"Уряд у понеділок вніс певні зміни до постанови про адаптивний карантин і вона може набрати чинності, відповідно до постанови Верховної Ради України, тільки через 7 днів після прийняття" , - сказав Ляшко.

За його словами, питання щодо переведення всієї країни до "жовтої" зони карантину буде вирішуватись не раніше понеділка-вівторка наступного тижня, оскільки тоді вже набирає чинності постанова, яку вчора уряд ухвалив.