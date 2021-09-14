У Харкові хлопчик травмувався на шкільному стадіоні - він у важкому стані

У Московському районі Харкова маленького хлопчика знайшли без свідомості на футбольному полі. Дитина знаходиться у важкому стані, повідомляє УНИАН.

Близько 18:00 до поліції повідомили про госпіталізацію 6-річної дитини до реанімаційного відділення медзакладу.

Лікар розповів, що по приїзду за викликом вони виявили на шкільному стадіоні по вулиці Академіка Павлова дитину без свідомості, поруч на землі лежали металеві футбольні ворота.

Хлопчик у тяжкому стані знаходиться у Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Усі обставини події з'ясовує слідчо-оперативна група. Слідчими відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає від 2 до 5 років тюремного ув'язнення, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.