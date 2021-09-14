Кабмін оприлюднив постанову про нові правила карантину

Кабінет міністрів 14 вересня опублікував постанову, якою вносяться зміни в правила карантину в Україні. Вона набуває чинності через 7 днів після оприлюднення, повідомляє Обозреватель.

Йдеться про міжнародні документи, що підтверджують повний курс вакцинації, негативний результат тесту і одужання від коронавірусу.

Рішення уряду передбачає поблажки для вакцинованих громадян. Для цього, тим, хто отримав одну дозу вакцини видаватимуть жовті COVID-сертифікати, а тим, хто пройшов повний курс імунізації – зелені.