Більшість європейців хотіло б бачити Меркель президентом ЄС

Більшість жителів Європейського союзу хотіли б бачити канцлера Німеччини Ангелу Меркель на посту президента ЄС, повідомляє Турецкая телерадиокомпания.

Європейський think tank провів опитування серед 16 тисяч громадян 12 держав-членів ЄС, в ході якого поцікавився їхньою думкою: хто був би кращим президентом ЄС (зараз такої посади не існує) - Меркель або президент Франції Еммануель Макрон.

У всіх 12 країнах, в тому числі і в самій Франції, велика частина опитаних підтримала німецького лідера. Особливою популярністю канцлер користується в Нідерландах (58%), Іспанії (57%), Португалії (52%), Данії (46%), Угорщини (44%) і Швеції (41%). В Італії за неї проголосували б 37% опитаних, в Польщі - 35%, в Австрії - 34%, в Болгарії - 31%.

У Німеччині за Меркель на гіпотетичних виборах президента ЄС готові проголосувати 42% респондентів, за Макрона - 15%. У Франції за Макрона віддали б голоси 20% опитаних, а за Меркель - 32% респондентів.

Найвищий рейтинг Макрона відзначений в Угорщині - 24% респондентів проголосували б за нього на виборах президента ЄС. В інших країнах його підтримка нижче: в Австрії (15%), Швеції (13%), Болгарії (12%), Данії (12%) і Португалії (11%). Слідом ідуть Польща (9%), Іспанія (9%), Італія (8%) і Нідерланди (6%).

Ангела Меркель обіймає посаду канцлера ФРН з 2005 року. За тривалістю своєї каденції вона поступається тільки Гельмуту Колю і Конраду Аденауеру. В кінці 2018 року його оголосила, що після наступних парламентських виборів вона покине свій пост.