В НАН попередили про новий спалах COVID-19

У Національній академії наук спрогнозували, що до 24 вересня кількість нових випадків COVID-19 в Україні буде зростати і досягне показника в 6 тисяч на добу. Вчені зазначили, що на це впливає велика кількість свят, теплих днів без опадів та інші фактори, за яких зростала кількість особистих контактів, повідомляє Обозреватель.

Відповідні дані з прогнозом щодо захворюваності до 27 вересня було оприлюднено на сайті НАН. Обчислення проведені з використанням статистичного аналізу й моделі часових рядів Facebook Prophet.

У НАН проаналізували коронавірусні дані по Україні за період 6.07.2020 – 31.08.2021. Новий прогноз спирається на показники, починаючи з 17.05.2021, оскільки особливості спалахів COVID-19 мінялися.

"Як показує аналіз, характер динаміки зазнав істотних змін приблизно із середини травня 2021 року, особливо щодо розподілу кількості нових хворих у межах тижня" , – зазначили дослідники.

У середині травня закономірність у зміні тижневого розподілу даних почала проявлятися чітко й адаптовано, сказано в прогнозі. Моделі, побудовані на інформації з цього періоду, давали менші похибки.

Дані щодо кількості нових хворих в Україні (чорні точки) і прогнози за моделями Facebook Prophet. Джерело: nas.gov.ua

У підсумку в НАН заявили:

прогноз показує, що поточна хвиля буде й надалі зростати;

у побудованій моделі спостерігається значний вплив свят (перш за все Дня Незалежності України) та інших аномальних дат;

помилки в моделі, що раніше давала точні результати, свідчать про зміну динаміки кількості нових хворих.

Так, нова хвиля, на думку дослідників, може мати відмінний від попередніх характер. У НАН не назвали це дивним, враховуючи збільшену серед населення частку тих, хто вже перехворів, збільшену частку вакцинованих, появу нового штаму Дельта й інші особливості.