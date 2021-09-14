Масове отруєння школярів в Хмельницькому - в ОП запропонували усунути директора

Через отруєння 92 дітей в одній зі шкіл Хмельницького туди поїхали міністр освіти й науки Сергій Шкарлет, заступниця керівника Офісу президента Юлія Соколовська, головний державний санлікар Ігор Кузін та інші. Наслідком їх візиту стала рекомендація відсторонити керівника навчального закладу від роботи, повідомляє Українська правда.

Про це інформували Офіс президента, головний санлікар Ігор Кузін у Facebook. Поїхали до Хмельницького радник-уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук та радник керівника Офісу Глави держави Вікторія Романова.

Наразі у школі працює комісія, яка встановлює всі деталі отруєння. Раніше повідомлялось, що причиною став збудник золотистого стафілокока. За словами Кузіна, в окремих дітей під час обстеження виявили коронавірус. Наразі нових випадків не встановлено, а 8 перехворілих дітей вже виписали з лікарні.

Соколовська додала, що директора школи, у якій отруїлися діти, рекомендовано відсторонити від виконання обов’язків. Також очікується перевірка отримання санітарних книжок працівниками харчоблоку та наявності всіх необхідних аналізів і обстежень.

Фахівці виявили збудник інфекції, внаслідок якого отруїлися 92 дитини молодших класів НВО № 1 в Хмельницькому, ним виявився золотистий стафілокок.