Білоруса відправили до колонії за образу Лукашенко в інтернеті

У Білорусі чоловіка засудили до 1,6 року позбавлення волі за образу самопроголошеного президента Олександра Лукашенко, повідомляє Факти.ICTV.

За даними слідства, в серпні 2020 житель міста Ляховичи оприлюднив у соціальній мережі Telegram пост із зображенням Лукашенко у вигляді орієнтування на розшук особи. Під зображенням чоловік написав образливі слова на адресу глави держави. Як повідомляє Генеральна прокуратура, підозрюваний раніше був судимий, свою вину визнав і розкаявся.

"Пояснив, що піддався впливу інформації з різних соцмереж і месенджерів. Сам не вважав розміщену ним інформацію вірогідною" , - йдеться в повідомленні.

Суд визнав жителя міста Ляховичи винним за двома статтями: ч.1 ст.367 (наклеп відносно президента, що міститься в інформації, розміщеної в глобальній комп'ютерній мережі інтернет) і ч.1 ст.368 (публічна образа президента). Чоловік проведе 1 рік і 6 місяців в колонії суворого режиму.