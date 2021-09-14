Білоруса відправили до колонії за образу Лукашенко в інтернеті
У Білорусі чоловіка засудили до 1,6 року позбавлення волі за образу самопроголошеного президента Олександра Лукашенко, повідомляє Факти.ICTV.
За даними слідства, в серпні 2020 житель міста Ляховичи оприлюднив у соціальній мережі Telegram пост із зображенням Лукашенко у вигляді орієнтування на розшук особи. Під зображенням чоловік написав образливі слова на адресу глави держави. Як повідомляє Генеральна прокуратура, підозрюваний раніше був судимий, свою вину визнав і розкаявся.
"Пояснив, що піддався впливу інформації з різних соцмереж і месенджерів. Сам не вважав розміщену ним інформацію вірогідною", - йдеться в повідомленні.
Суд визнав жителя міста Ляховичи винним за двома статтями: ч.1 ст.367 (наклеп відносно президента, що міститься в інформації, розміщеної в глобальній комп'ютерній мережі інтернет) і ч.1 ст.368 (публічна образа президента). Чоловік проведе 1 рік і 6 місяців в колонії суворого режиму.