В Мінагро спрогнозували вартість гектара землі до кінця року

До кінця року середня вартість гектара землі складе близько 50 тис. грн. Такий прогноз озвучив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, повідомляє Факти.ICTV.

За два місяці середня вартість гектара склала близько 35 тис. грн. Тому міністр закликає українців поки не поспішати продавати землю.

"Закликаю громадян України не поспішати з продажем. Вважаю, що українська земля недооцінена, і її вартість буде зростати на 7-10% в рік. Орендна плата буде також зростати. Я закликаю українців працювати на своїй землі або здавати її в оренду" , - зазначив він.

Також Роман Лещенко передбачає, що через кілька років вартість української землі буде такою ж, як у Східній Європі. За його словами, досвід Польщі чи Болгарії чітко показує, що земля зросла у вартості за 10 років функціонування ринку.