Вибух хімікатів у Бейруті - знайдений український слід

Аміачна селітра, яка вибухнула в порту столиці Лівану Бейруті 4 серпня 2020 року, належала мережі торгівлі хімікатами, нібито підконтрольній українському бізнесменові. Справжній власник переховувався за численними довіреними особами та номінальними фірмами, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту OCCRP. Журналісти назвали ім'я особи, яка стоїть за Savaro, – це 62-річний український бізнесмен Володимир Вербоноль. Зазначимо, що дані не підтверджені.

У матеріалі сказано, що вантаж хімікатів на 2750 тонн у 2013-му зафрахтувала компанія Savaro Ltd, зареєстрована в Лондоні. Однак судно MV Rhosus затримали через борги і технічні порушення, після чого вантаж сім років лежав на складі порту.

Savaro Ltd, як з'ясували розслідувачі, входить у мережу компаній із продажу аміачної селітри. Базується вона в місті Дніпро, заявили в OCCRP, а керівниками виступають місцеві підприємці, включаючи Володимира Вербоноля і його тестя Миколу Алісеєнка.

23 серпня компанія перейшла у власність українського адвоката Володимира Глядченка, який і раніше був пов'язаний з однією з українських філій Savaro. Журналісти припустили, що це може бути способом "замітання слідів" напередодні суду в Лондоні.

Нагадаємо, що внаслідок вибухів у Бейруті загинуло понад 200 осіб, ще як мінімум 3,7 тис. постраждали. НП сталася через детонацію 2 750 тонн аміачної селітри. Під час розслідування Інтерпол оголосив у розшук двох росіян та одного португальця.