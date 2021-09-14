Кабмін призначив нового главу "Укравтодору"

Кабінет міністрів призначив нового керівника Укравтодору (Державного агентства автомобільних доріг України). Ним став Євген Кузькін, повідомляє Факти.ICTV.

Текст відповідного розпорядження від 13 вересня з'явився на Урядовому порталі. До цього Кузькін обіймав посаду першого заступника попереднього керівника Укравтодору - Олександра Кубракова, а також виконував обов'язки глави відомства (після призначення Кубракова міністром інфраструктури). Згідно з розпорядженням уряду, Кузькін очолюватиме Укравтодор до 19 травня 2022 року.

Що відомо про нового керівника?

Євген Кузькін - доктор економічних наук, заслужений економіст України. 19 травня 2021 йому виповнилося 65 років. Раніше це був граничний вік для перебування на держслужбі. Однак нещодавно Верховна Рада внесла зміни до законодавства, скасувавши ці обмеження. Таким чином, Кабмін спочатку окремим розпорядженням залишив Кузькіна на держслужбі ще на рік (до 19 травня 2022 року), а згодом призначив його главою Укравтодору на цей же термін.

Євген Кузькін закінчив Харківський інженерно-економічний інститут (в 1981 році) і Харківський регіональний інститут держуправління (у 2002 році). У державних органах він працює вже понад 30 років: зокрема, на керівних посадах у Фінансовому управлінні Харківської ОДА, в Державній податковій інспекції в Харківській області, у Міністерстві фінансів. А у 2010-2011 роках Кузькін був заступником міністра фінансів України. У червні минулого року його призначили першим заступником голови Укравтодору.

Згідно з декларацією за 2020 рік, Євген Кузькін отримав 680 574 грн зарплати в Укравтодорі, 30 тис. грн зарплати в Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління і понад 149 тис. грн пенсії.

Дружина нового глави Укравтодору - Тетяна Іванова задекларувала понад 46 тис. грн пенсійних виплат, а також майже 923 тис. грн доходу від підприємницької діяльності. Крім того, у власності дружини Кузькіна є квартира в Києві площею 115 кв. м, а також два житлових будинки в Харкові (площею 74 кв. м і 68 кв. м). Згідно з декларацією, ні в Кузькіна, ні у його дружини немає автомобілів.