Вбивство президента Гаїті: прокурор підозрює прем'єра

Прокурор Гаїті Бед-Форд Клод вимагає пред'явити звинувачення прем'єр-міністру Аріелю Генрі у вбивстві президента Жовенеля Моїза, повідомляє Українська правда.

Стверджується, що Генрі розмовляв з колишнім чиновником міністерства юстиції, підозрюваним Джозефом Бадіо, протягом семи хвилин після вбивства президента.

Наказ, поданий Клодом, надійшов в той же день, коли він просив Генрі зустрітися з ним і пояснити, чому ключовий підозрюваний у вбивстві Моїза двічі дзвонив йому через кілька годин після вбивства.

Клод сказав, що дзвінки були зроблені в 4:03 і 4:20 7 липня, додавши, що докази свідчать, що Бадіо в той час знаходився поблизу від будинку Моїза.

Клод повідомив, що "є досить компрометуючих елементів... щоб залучити Генрі до кримінальної відповідальності і вимагати пред'явлення йому прямого звинувачення".

Гаїтянська газета Le Nouvelliste повідомила, що Клод також попросив співробітників імміграційної служби не допустити виїзду Генрі з країни через "серйозність" виявлених фактів.

Через кілька годин після цього офіс прем'єра заявив, що генпрокурора усунено з посади у зв'язку з допущеними ним "серйозними адміністративними помилками".