Китайському послу в Британії заблокували доступ до парламенту

Парламент Великобританії заборонив послу Китаю в Сполученому Королівстві Чжен Цзегуану відвідувати будівлю законодавчого органу, поки діють санкції, введені Пекіном щодо британських депутатів. Про це заявив у вівторок спікер Палати громад (нижньої палати) Ліндсі Хойл, повідомляє ТАСС.

"Я регулярно проводжу зустрічі з послами з усього світу, щоб встановити міцні відносини між країнами та парламентаріями. Але я не відчуваю, що послу Китаю буде доречно проводити зустрічі на території Палати громад і в тому місці, де ми працюємо, оскільки його країна ввела санкції проти деяких наших членів" , - сказав він.

"Якби ці санкції були скасовані, тоді, звичайно, так питання не стояло б. Я не кажу, що зустрічі не можуть проводитися, я лише кажу, що вони не можуть проходити тут, поки ці санкції діють" , - пояснив Хойл.

Посольство КНР в Лондоні засудило такий крок.

"Це презирство і підла дія з боку низки переслідуючих особисту політичну вигоду осіб в британському парламенті, яке перешкодить нормальним обмінам та співпраці між Китаєм і Сполученим Королівством, суперечить бажанням людей в обох країнах і шкодить їхнім інтересам" , - сказав прессекретар диппредставництва.

Чжен Цзегуан був призначений на нинішню посаду в червні.